Anguissa: "Possiamo vincere anche se prendiamo un gol"

Cosa vi siete detti nell'intervallo per avere questa reazione così importante? “Il mister ci ha fatto capire che siamo una grande squadra e che dovevamo fare di più. È importante far vedere che possiamo vincere anche se prendiamo un gol”.



Avete mandato un segnale all'Atalanta? “No, dobbiamo pensare solo a noi e vedremo alla fine. Siamo concentrati solo su di noi e dobbiamo ricordarci sempre di essere una grande squadra”.



