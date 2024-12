Il Napoli ritrova la vittoria

Cronaca 14 Dicembre 2024



Gli azzurri si rialzano dopo due ko di fila e, con un gran secondo tempo, rimontano l'Udinese e vincono 3-1





Cronaca14 Dicembre 2024MediasetGli azzurri si rialzano dopo due ko di fila e, con un gran secondo tempo, rimontano l'Udinese e vincono 3-1 Nell'anticipo della 16.ma giornata di Serie A il Napoli batte 3-1 l'Udinese. Al Bluenergy Stadium di Udine la partita si mette in salita per gli uomini di Conte, sotto all'intervallo ma abili a rientrare aggressivi nel secondo tempo per pareggiare e vincere. Nella prima frazione è Thauvin a regalare il vantaggio ai friulani (22') sulla ribattuta del rigore paratogli da Meret, nella ripresa poi è Lukaku (50') a pareggiare i conti prima dell'autogol di Giannetti (76') su gran giocata di Neres. Di Anguissa (81') il gol che conferma il successo degli azzurri che rispondono subito all'Atalanta rimanendo a -2 dalla Dea capolista.



Runjaic conferma per dieci undicesimi la formazione che ha vinto contro il Monza, col solo acciaccato Zarraga sostituito da Kristensen. Senza l'infortunato Kvaratskhelia, invece, Conte si affida a David Neres mandato in campo nel tridente d'attacco con Lukaku e Politano. La prima vera occasione da gol, dopo il tentativo di Olivera di testa terminato largo al 2', capita al 10' tra i piedi di Neres, col Napoli che attacca con insistenza da destra con capitan Di Lorenzo che crossa al centro per il brasiliano, ma il numero 7 non riesce a concludere bene sporcando il tiro che termina fuori. La risposta dei friulani arriva un minuto dopo con Ekkelenkamp, ma il centrocampista olandese non riesce a calciare in porta, chiuso bene dalla difesa azzurra. Da una disattenzione di Buongiorno i bianconeri hanno l'occasione di passare avanti, ma Thauvin spreca con un sinistro che è troppo affrettato e potente terminando ampiamente alto. Al 19' si accende ancora Neres, col brasiliano che sfrutta il recupero palla di Lukaku su Ehizibue per sgasare e andare sul sinistro superando Kristensen, ma il tiro a incrociare termina di pochissimo al lato della porta difesa da Sava. Al 21' su conclusione di Zemura, Doveri non ha dubbi nell'assegnare rigore per fallo di mano di Lobotka, con lo slovacco che impatta sul pallone col braccio troppo largo: a tu per tu con Meret si presenta Thauvin che si fa ipnotizzare dall'estremo difensore, ma sulla ribattuta il francese non sbaglia regalando al 22' il vantaggio ai friulani. Azzurri che provano subito a reagire affidandosi all'imprevedibilità e allo scatto di Neres, con l'ex Benfica e Ajax che nel cambio passo è bruciante su Kristensen, ma con la difesa friulana che riesce ad allontanare prima che il pallone possa arrivare tra i piedi di Lukaku o Politano. Con Runjaic costretto al 34' a pescare Atta dalla panchina per l'infortunio di Lovric (problemi al flessore), i partenopei cercano di sfruttare l'assestamento in campo dei bianconeri con Anguissa che va vicino al pari, ma con Razvan Sava bravo ad abbassare la saracinesca. Campani che concludono il primo tempo in zona avanzata, ma senza riuscire a essere pericolosi.



Nessun cambio all'intervallo, col Napoli che torna in campo con la voglia di trovare il pari. E al 50' la missione è compiuta da Romelu Lukaku che su assist di McTominay si infila tra Bijol e Giannetti trovando lo spazio per andare a tu per tu con Sava siglando l'1-1. Pari che regala fiducia agli uomini di Conte che riescono con maggior facilità e fluidità nel giro palla rispetto alla prima frazione, creando diverse occasioni pericolose che fanno tremare il Bluenergy Stadium, come quella al 60' di McTominay che per un soffio non riesce ad arrivare sulla palla spizzata da Lukaku verso la porta di Sava. Azzurri che costruiscono tanto sull'out sinistro, con Neres in giornata che manda in bambola la difesa bianconera con le sue accelerate e sterzate improvvise, come quella al 76' che porta al vantaggio dei partenopei: il brasiliano fugge via e si accentra, conclude e si fa murare una prima volta, poi sulla seconda conclusione c'è la svirgolata sfortunata di Giannetti che insacca nella propria porta per l'1-2 del Napoli. E sfruttando l'entusiasmo per il vantaggio, gli uomini di Conte trovano la rete dell'1-3 con Anguissa, col camerunese che si infila tra le maglie dei friulani su assist di Simeone. I bianconeri provano invano a costruire qualcosa nel finale, ma non riuscendo a intimorire il Napoli che può far festa rimanendo a -2 dall'Atalanta.



