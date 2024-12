Udinese-Napoli: arbitra Doveri

Cronaca 12 Dicembre 2024 Fonte: SSC Napoli



I suoi assistenti saranno Lo Cicero e Bercigli, Sacchi quarto uomo. Al Var ci sarà Marini, Avar affidato a Pezzuto





Direzione di gara numero 234 per Daniele Doveri in Serie A, la settima in questo campionato.



Daniele Doveri ha già diretto una sfida in Serie A tra Udinese e Napoli, il 7 ottobre 2012, finita 2-1 a Fuorigrotta.



Sono 24 i precedenti dell'Udinese con Daniele Doveri a dirigere la sfida in Serie A (7V, 9N, 8P), con i friulani che hanno vinto nelle ultime due occasioni, di cui una in questo campionato: 2-1 in casa contro la Lazio il 24 agosto scorso.



Il Napoli è la squadra arbitrata più volte (34) in Serie A da Daniele Doveri e che ha vinto più match (18) nella competizione con questo arbitro; nei due precedenti in questo torneo, però, i partenopei contano uno 0-0 contro la Juventus e un ko 0-3 contro l'Atalanta.



