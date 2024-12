Kvaratskhelia non ci sarà a Udine

Cronaca 10 Dicembre 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Lesione di basso grado del legamento collaterale del ginocchio destro





Cronaca10 Dicembre 2024Corriere dello SportLesione di basso grado del legamento collaterale del ginocchio destro Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l'iter riabilitativo".

Kvara salterà la trasferta al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, sabato prossimo. Sarà poi valutato: è a forte rischio anche per il Genoa.



Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l'iter riabilitativo".Kvara salterà la trasferta al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, sabato prossimo. Sarà poi valutato: è a forte rischio anche per il Genoa.