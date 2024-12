Voci dal Forum: Ne è valsa la pena?

Cronaca8 Dicembre 2024Forum SoloNapoli - DarioCon la sconfitta odierna, non siamo fuori dalla lotta scudetto, ma quasi Sorge spontanea una domanda: era davvero necessario tutto quel turnover in Coppa Italia? La risposta è altredttanto spontanea: assolutamente no! Quell'insano turnover c'è costato la Coppa Italia, che, fra le altre cose, se ricordo bene, ti consente di partecipare alla Supercoppa ed altro. Noi, dall'alto dei nostri trofei vinti, le abbiamo dato un calcio e, con la sconfitta odierna, non siamo fuori dalla lotta scudetto, ma quasi. C'è solo da rimboccarsi le maniche, essere meno presuntuosi, correggere qualche errore di mercato e lavorare, ma lavorare per davvero.

In quanto alla partita odierna, la seconda contro la Lazio in pochi giorni, c'è da dire che nel calcio, quando non si hanno attaccanti in grado di mettere la palla dentro, è difficile, molto difficile vincere. Diciamo che l'acquisto di Lukaku, fortemente voliuto da Conte, è stato un grossolano errore. Il belga, a mio sommesso avviso e facciamocene una ragione, è un ex attaccante. Conte ha preso un abbagglio. Capita, ma ci costa tanto, tantissimo. In oltre, se non hai un attaccante in grado di mettere la palla in rete, dovresti fare in modo che altri lofacciano, ma per questo ci vuole un gioco e il Napoli gioco non ha.

Per quanto mi riguarda, è incapace di fare un pressing organizzato, come quello dell'Inter ad esempio, Inoltre è molle nei contrasti, tanto è vero che li perde quasi tutti e sulle seconde palle è lento come e più di una tartaruga e gioca una sola volta a settimana, figuriamoci se fosse impegnato in altre competizioni. Oggi, a dire il vero, c'è poco da rimproverare alla squadra, per quanto rfiguarda l'impdegno, ma il solo impegno non basta, occorrono wschemi, gioco e lavorfo. Smettiamola con la favola del corto muso, lungo e sciocchezze varie.Lavorare seriamente, non vedo altra soluzione.

Detto questo, non avviliamoci e si rfiparta, ma si riparta con la convinzione di poter arrivare e, pedr farlo, occorrono: sacrifici, gioco, schemi e tanto lavoro. Non vedo altra soluzione e, mi rasccomano, un calcio a presunzione e arroganza. Conte, capisc' a mme!

Al Maradona di Napoli: Napoli - Lazio 0-1.

Forza su,jamme bell'...ja!