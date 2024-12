Conte: "Non sono deluso né scontento"

Interviste 8 Dicembre 2024 Fonte: Il Mattino



"Non sono dispiaciuto della prestazione, abbiamo dato tutto e fatto una buona gara"





Interviste8 Dicembre 2024Il Mattino"Non sono dispiaciuto della prestazione, abbiamo dato tutto e fatto una buona gara" Due sconfitte in 4 giorni: nemmeno nei peggiori incubi Antonio Conte si aspettava di chiudere così la settimana. Ma la Lazio è la bestia nera per gli azzurri: «La partita di oggi ci ha detto che la strada che stiamo facendo è quella giusta. La voglia di aggredire, comandare la partita, creare occasioni, ho visto tutto questo. Inevitabilmente ci sono degli inciampi in un percorso, forse ce ne saranno anche in futuro, ma ho visto quello che voglio vedere» dice a fine gara.



