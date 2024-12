Il Napoli perde partita e primato

Cronaca 8 Dicembre 2024 Fonte: Gazzetta dello Sport



Dopo la sconfitta in Coppa Italia all'Olimpico, il Napoli viene battuto (0-1) dalla Lazio anche al Maradona in campionato





Cronaca8 Dicembre 2024Gazzetta dello SportDopo la sconfitta in Coppa Italia all'Olimpico, il Napoli viene battuto (0-1) dalla Lazio anche al Maradona in campionato Bene, bravo (Baroni), bis: repetita juvant, dicevano, e la Lazio impiega tre giorni per regalarsi un'altra nottata da favola. Dopo aver buttato fuori il Napoli dalla Coppa Italia, giovedì all'Olimpico, ma al "Maradona" e lo fa ruzzolare dal primo al secondo posto (con l'Inter, terzo, che deve recuperare una partita) e manda in crisi Conte, alla sua seconda sconfitta interna, dopo lo 0-3 subito dall'Atalanta, la nuova capolista. Segna Isaksen al 34' della ripresa, lo fa in contropiede contro una squadra sbilanciata e con la complicità di Olivera, che sbaglia diagonale e copertura: però il danese ci mette del suo, con una rasoiata secca, perfida e deliziosa (deviata dall'uruguayano) che esalta una squadra, la Lazio, capace di giocarsela senza paura. La Lazio non è più una sorpresa, lo sta dimostrando con quella autorevolezza che sa di grande: perde Romagnoli (per infortunio), vede spegnersi Castellanos (giallo che gli farà saltare l'Inter) ma procede secondo scelte rispettabilissime, anzi lodevoli. La Lazio di Baroni difende ma sa attaccare e quando lo fa, lascia sulla carne altrui i segni.



rivoluzione— E dunque: le stesse squadre, però diverse rispetto a giovedì sera. Conte espone i suoi undici gioielli, quelli che lo hanno portato in testa (prima della gara); Baroni ha nove facce nuove: non è poco a pensarci bene ma gli basteranno, dirà il campo. È una gara che sa di altro, ovviamente, non si stappa ma non annoia, vive su lampi ma anche su organizzazioni, soprattutto quella difensiva della Lazio che vacilla solo due volte: in apertura (3') sulla girata di McTominay, dopo spumeggiante azione Di Lorenzo-Politano, sulla quale Provedel mette le mani; poi alla fine del primo tempo (47'), quando la punizione di Kvara per poco...In mezzo c'è un po' di Napoli e tantissima Lazio, che sa coprirsi con padronanza, personalità ed una discreta faccia tosta (20'): il sinistro a giro di Isaksen andrebbe nell'angolo lontano, se non ci arrivasse un Meret prodigioso. Poi, sono sfide incrociate: Di Lorenzo con Zaccagni, Dia che fa ombra a Lobotka, Politano e il rientrante Tavares, Guendouzi con McTominay e Dele-Bashiru con Anguissa; Marusic con Kvara e i centravanti abbandonati al loro identico destino. Succede!

aree vuote— Bisognerebbe riempire le due aree di rigore e non è semplice e allora c'è chi prova dalla distanza, per esempio Dele-Bashiru che al 7' della ripresa fa tremare la traversa e il Maradona con una sassata terrificante. La Lazio deve rinunciare a Romagnoli (problemi ad un ginocchio), il Napoli a qualche speranza di andarsene di nuovo in testa perché Anguissa (27') di testa bacia il palo esterno e può imprecare al vento o alla pioggia che non ha abbandonato per un attimo la serata. Ma non è l'acqua a spegnere la fiamma azzurra in vetta alla classifica e definitivamente, ad undici dal termine: il Napoli se ne va a zonzo tutto scoperto, la Lazio esce con il palleggio, si appoggia a Noslin, che delicatamente arriva a destra sul lanciatissimo Isaksen. Olivera non sa che fare, non copre e non interviene e quel pallone sa di felicità per la Lazio (quinta a 31 punti con la Fiorentina e con l'Inter) e per l'Atalanta: pazza (i)Dea si può dire adesso.



