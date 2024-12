Il Napoli a Udine senza tifosi al seguito

Udinese-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A, in programma sabato 14 dicembre al Bluenergy Stadium con calcio d'inizio alle 18, non potrà essere vista dal vivo dai tifosi azzurri residenti in Campania. Confermato il pugno duro del Casms.



"Nel settore ospiti solo i non residenti in Campania con tessera del tifoso"

Nel comunicato ufficiale relativo alla prevendita, l'Udinese ha annunciato: "Come da decreto del Prefetto di Udine, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania. L'acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori della tessera del tifoso del Napoli non residenti in Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19 di venerdì 13 dicembre. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi".