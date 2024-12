Napoli-Lazio: arbitra Colombo

Direzione di gara numero 38 in carriera in Serie A per Andrea Colombo, la settima nel campionato in corso.



Il Napoli (tre) è dietro solo all'Inter (cinque) e proprio alla Lazio avversaria di giornata (quattro) tra le squadre che hanno vinto più partite con Andrea Colombo come arbitro nelle sfide di Serie A.



Dopo aver vinto le prime due gare di Serie A con Andrea Colombo a dirigere la contesa, il Napoli ha vinto soltanto la più recente delle ultime tre partite del massimo torneo con il fischietto di Como in campo – quella sul terreno del Milan, lo scorso 29 ottobre (0-2).



Di contro, dopo tre pareggi consecutivi, La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite dirette da Andrea Colombo nel massimo campionato, inclusa la più recente, lo scorso 10 novembre, sul campo del Monza (0-1).



Andrea Colombo della sezione di Como dirigerà Napoli-Lazio, in programma domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona.Direzione di gara numero 38 in carriera in Serie A per Andrea Colombo, la settima nel campionato in corso.Gli assistenti saranno Baccini e Del Giovane; il quarto uomo Aureliano, mentre al VAR ci sarà Fabbri, supportato all'AVAR da Meraviglia.Il Napoli (tre) è dietro solo all'Inter (cinque) e proprio alla Lazio avversaria di giornata (quattro) tra le squadre che hanno vinto più partite con Andrea Colombo come arbitro nelle sfide di Serie A.Dopo aver vinto le prime due gare di Serie A con Andrea Colombo a dirigere la contesa, il Napoli ha vinto soltanto la più recente delle ultime tre partite del massimo torneo con il fischietto di Como in campo – quella sul terreno del Milan, lo scorso 29 ottobre (0-2).Di contro, dopo tre pareggi consecutivi, La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite dirette da Andrea Colombo nel massimo campionato, inclusa la più recente, lo scorso 10 novembre, sul campo del Monza (0-1).