Cronaca5 Dicembre 2024Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli ha strameritato di perdere e di uscire dalla competizione in modo così osceno, così vergognoso Per quanto mi riguarda, se si schiera la difesa vista contro la Lazio, solo un intervento dall'alto, nello specifico, per intercessione di San Gennaro, ti può salvare dalla sconfitta. Intercessione non c'è stata, sconfitta è stata, così come preventivato. Resta inspiegabile perché il Napoli, cambiando undici giocatori e, ripeto, con quella difesa, abbia regalato la vittoria alla Lazio, che, se non ricordo male, è la quarta volta che ci butta fuori dalla CI, mentre noi non le abbiamo dato mai, dico mai, un dispiacere. Ancora una volta, grazie soprattutto a Conte, si riempie in una eventuale sede che è sempre da venire la bacheca delle figure meschine, eufemismo, mentre rimane magra, al limite del vuoto, quella dei trofei. Ecco, se il Napoli avesse avuto una bacheca traboccante di trofei, avrei capito questa scelta, questa crisi di intelligenza(?)da parte di Conte, ma così non è, e non capisco. Inoltre, consiglierei a Conte di non perdere la calma e di rispettare chi pone domande. Gli danno sei milioni di euro all'anno, dodici miliardi del vecchio conio anche per questo. A Napoli desideriamo vincere e tale desiderio rientra nell'ordine delle cose e non sarà certamente un Conte qualsiasi a insegnarci come si vince e quant'altro.

Lazio - Napoli 3-1. Addio Coppa Italia!

Profezia. Domenica si rigiocherà con la Lazio. Si spera si sia fatto tesoro della sciagura di stasera. Non ci si presenti domenica con questa orrida e tetra maglia, altrimenti, dato che è sinonimo di malaugurio e sfortuna, la sconfitta è cosa fatta.