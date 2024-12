Baroni: "Meriti a tutti per questa vittoria"

Fonte: LazioliveTV



"Sono convinto che questa squadra abbia ancora ampi margini di miglioramento"





Interviste5 Dicembre 2024LazioliveTV"Sono convinto che questa squadra abbia ancora ampi margini di miglioramento" Mister Baroni non può che essere soddisfatto della sua Lazio, contro un Napoli spaesato e con pochi spunti di gioco, soprattutto nel secondo tempo. La partita di stasera non è stata solo Noslin, ma la prova di gruppo che i biancocelesti hanno prodotto per tutti i 90 minuti. Ecco le parole del tecnico nel post partita:



Qualificazione con tante assenze



Voglio dare meriti a tutti, anche a Hysaj che ha fatto una grande partita. Ci ha sempre dato una mano. Sono contento per come la squadra ha interpretato la partita sin da subito, quello che ci interessava era passare il turno e lo abbiamo fatto con una buona partita.



Lotito ha scelto Noslin o è stato Baroni a segnalarlo?



Noslin è un ragazzo che io ho già avuto, chiaramente quando abbiamo parlato lui rientrava tra i profili in linea con i programmi del club. Siamo ripartiti con dei giovani e lui ha grande qualità, in una piazza difficile ha veramente molte qualità. Noslin ha tante qualità morali, gli daremo lo spazio e il tempo per crescere.



La Lazio è partita a fari spenti, su quali aspetti stai lavorando



Siamo una squadra che deve giocare a pallone, deve essere mobile, una squadra che ha qualità e ha capito subito le nostre linee guida. I ragazzi si sono buttati subito nel lavoro e io ho detto da subito che tutti i ragazzi sono titolari, il merito è loro che mi danno questa opportunità. Non parlo di seconde linee, perché ho dei ragazzi che ogni volta danno sempre il massimo.



Si aspettava una Lazio così?



Il processo di crescita sta andando rapidamente per i motivi che ho appena detto. Dal primo giorno di ritiro la squadra è stata molto partecipativa ed è bello allenarla perché è sempre partecipe. Sono convinto che questa squadra abbia ancora ampi margini di miglioramento, dobbiamo ancora crescere e lo dobbiamo fare. Dobbiamo creare il tessuto opportuno ai tanti giovani che abbiamo, soprattutto dal punto di vista mentale.



