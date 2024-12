Lazio-Napoli: il tabellino

Lazio - Napoli 3-1 (2-1)



LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru (dal 27's.t. Castrovilli); Tchaouna, Pedro (dal 14's.t. Isaksen), Zaccagni (dal 14's.t. Guendouzi); Noslin (dal 45'+1 s.t. Marusic). All.: Baroni.



NAPOLI (4-3-3): Caprile; Zerbin (dal 27's.t. McTominay, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho (dal 27's.t. Di Lorenzo), Gilmour; Ngonge (dal 27's.t. Politano), Raspadori (dal 39's.t. Lobotka), Neres; Simeone (dal 32's.t. Lukaku). All.: Conte



Arbitro: sig. Pairetto – sez. Nichelino (To)



Marcatori: 32'p.t., 40'p.t. e 5's.t. Noslin (L), 36's.t. Simeone (N),



Assist: 32'p.t. Gigot (L), 40'p.t. Pedro (L)



Ammoniti: 16'p.t. Marin (N), 38's.t. Neres (N)