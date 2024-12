La Coppa Italia è già finita per il Napoli

Cronaca 5 Dicembre 2024 Fonte: Mediaset



La Lazio va ai Quarti di finale con la tripletta di Noslin, a poco vale il momentaneo pari di Simeone ultimo ad arrendersi





Cronaca5 Dicembre 2024MediasetLa Lazio va ai Quarti di finale con la tripletta di Noslin, a poco vale il momentaneo pari di Simeone ultimo ad arrendersi Negli ottavi di finale di Coppa Italia la Lazio batte il Napoli 3-1 e avanza ai quarti, dove affronterà la vincente di Inter-Udinese. All'Olimpico ritmi alti, gol e spettacolo. Caprile para un rigore a Zaccagni (20'), poi sale in cattedra Noslin. Ispiratissimo e freddo sottoporta, l'olandese decide infatti il match con una gran tripletta (32', 41', 50') rendendo inutile il momentaneo pareggio di Simeone (36') nel primo tempo.

LA PARTITA

Alle prese col calendario zeppo di impegni e diversi giocatori a caccia di più minutaggio e visibilità, in Coppa Italia Lazio e Napoli si affidano al turnover in maniera massiccia. Rispetto alla gara persa col Parma, Baroni ne cambia sette e davanti si affida a Noslin con Tchaouna, Pedro e Zaccagni sulla trequarti. Conte invece modifica addirittura tutta la formazione rispetto alla vittoria col Torino e piazza Raspadori al posto di Mctominay dietro al tridente Ngonge-Simeone-Neres. Con le squadre corte e compatte, in avvio c'è poco spazio per inventare tra le linee e la gara si gioca tutta sulle corsie esterne. Più alta e in pressione, la Lazio prende in mano il possesso e spinge soprattutto a sinistra. Basso e ordinato in fase di non possesso, il Napoli invece gestisce bene le distanze tra i reparti e gioca di rimessa. Da una parte Tchaouna spedisce fuori di testa e un destro dal limite di Rovella finisce alto, dall'altra Neres invece non sfrutta una buona ripartenza. Fino al 20' non si registrano grandi occasioni, poi Caprile para un rigore a Zaccagni dopo aver steso Pedro in area sugli sviluppi di una grande azione in verticale confezionata da Noslin e Hysaj. Intervento che salva i biancocelesti e accende il match. Sugli sviluppi di un corner Noslin sblocca la gara di testa, poi Simeone pareggia i conti con una zampata dopo una parata imprecisa di Mendes su un sinistro di Neres. Uno due che allunga le squadre, apre gli spazi e sul finire del primo tempo fa saltare tutti i tatticismi. Liberato da una magia di tacco di Pedro dopo una grande azione sulla sinistra, Noslin riporta avanti la Lazio con freddezza, poi Rovella rischia grosso sul pressing di Folorunsho e Mandas si supera su una deviazione ravvicinata ancora di Simeone.

La ripresa inizia senza cambi e con la Lazio ancora in pressione. Alta e aggressiva, la squadra di Baroni occupa bene gli spazi e attacca con tanti uomini. Noslin spedisce a lato un destro da lontanissimo, poi raccoglie un gran cross di Zaccagni e firma il tris con un altro colpo di testa. Incornata che concretizza l'organizzazione di gioco biancoceleste e dà la spallata decisiva alla gara. Dopo la tripletta di Noslin, infatti, il Napoli perde le distanze, attacca a testa bassa e si affida alle giocate individuali per provare ad accorciare il risultato. Tema tattico che allunga ulteriormente le squadre e trasforma la gara in un continuo botta e risposta. Caprile vola su un destro di Lazzari, poi Simeone spedisce alto di testa da buona posizione. Occasioni che tengono alto il ritmo e portano ai primi cambi. Da una aprte Isaksen, Guendouzi e Castrovilli entrano al posto di Pedro, Zaccagni e Dele-Bashiru, dall'altra McTominay, Di Lorenzo, Politano e Lukaku sostituiscono Zerbin, Folorunsho, Ngonge e Simeone. Mosse che danno più spinta e gamba alle squadre, ma che non modificano l'inerzia della gara. Caprile e Spinazzola murano Tchaouna, poi McTominay calcia alto dal limite, un sinistro di Isaksen sfiora il palo alla sinistra di Caprile, Mandas esce su Neres, Castrovilli respinge un sinistro di Politano e la gara termina con i padroni di casa che si abbassano e protezione del risultato. Trascinata da un super Noslin, all'Olimpico la Lazio convince, fa fuori il Napoli e continua il suo percorso in Coppa Italia.



