Lazio-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 5 Dicembre 2024 Fonte: CalcioNapoli24



Spazio ad ampio turnover da entrambe le parti per gli ottavi di Coppa Italia





Cronaca5 Dicembre 2024CalcioNapoli24Spazio ad ampio turnover da entrambe le parti per gli ottavi di Coppa Italia A poche ore ormai da Lazio-Napoli, è tempo di ultimissime news sulle formazioni di Baroni e Conte: spazio ad ampio turnover da entrambe le parti per gli ottavi di Coppa Italia.



QUI LAZIO - L'allenatore biancoceleste Baroni è pronto ad effettaure 7 cambi rispetto alla sconfitta contro il Parma e sono diversi i ballottaggi in vista dell'arrivo del Napoli. In porta spazio a Mandas al posto di Provedel, mentre in difesa le novità saranno Gigot e Patric al centro: sulla sinistra spazio all'ex Hysaj (out l'infortunato Tavares), mentre a destra è confermato Lazzari. In mediana ci sarà Rovella (squalificato per domenica in campionato) ed al suo fianco dovrebbe essere Dele-Bashiru (favorito su Guendouzi). In attacco l'unica certezza dal 1' dovrebbe essere Zaccagni: con Dia ancora in forse, panchina anche per Castellanos, con il reparto offensivo guidato da Noslin, Tchaouna e Pedro.



QUI NAPOLI - Rivoluzione totale anche per Antonio Conte che potrebbe anche decidere di cambiare tutti e undici i suoi effettivi. Diversi ballottaggi per il salentino che in porta tornerà a dare spazio a Caprile: davanti a lui chance per Rafa Marin (al posto di Rrahmani) e Juan Jesus. Sugli esterni si rivedrà Spinazzola, mentre a destra potrebbe essere confermato capitano Di Lorenzo (ma c'è anche la tentazione Zerbin). In mediana tutto dipenderà dal modulo (4-2-3-1 o 4-3-3), ma sono certe le presenze dal 1' di Gilmour e Folorunsho. In caso di centrocampo a due spazio anche a Raspadori sulla trequarti, con Ngonge e Neres sugli esterni: il centravanti sarà Simeone.



Ecco di seguito, quindi, le probabili formazioni di Lazio-Napoli:



Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte