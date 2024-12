Mazzocchi non andrà a Sanremo

Cronaca 3 Dicembre 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Il terzino del Napoli ha risposto alla proposta di Rocco Hunt nelle storie del suo profilo di Instagram





Cronaca3 Dicembre 2024Corriere dello SportIl terzino del Napoli ha risposto alla proposta di Rocco Hunt nelle storie del suo profilo di Instagram Pasquale Mazzocchi non ha mai nascosto il suo talento per il canto. In primis con la performance in ritiro, poi con l'esibizione in discoteca insieme a Sal da Vinci e Rocco Hunt. Il rapper di Salerno è tra i 30 big che faranno parte di Sanremo 2025 e aveva chiesto ironicamente al giocatore di accompagnarlo nella serata dei duetti.



Mazzocchi smentisce il duetto a Sanremo con Rocco Hunt

Il terzino del Napoli ha risposto alla proposta nelle storie del suo profilo di Instagram: “Vedo e sento notizie su una mia presunta presenza a Sanremo. Ringrazio il mio amico Rocco Hunt a cui voglio tanto bene per la proposta ironica che mi ha fatto e gli auguro il meglio, ma nella vita faccio tutt'altro. La mia mente è proiettata h24 per il ritorno in campo. È alla mia professione che dedico tutte le mie energie. Non vedo l'ora di tornare a combattere con i miei compagni”.