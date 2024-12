HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: La Lazio a Napoli senza tifosi

Cronaca 2 Dicembre 2024 Fonte: Corriere dello Sport



La gara di campionato è in programma domenica 8 dicembre alle ore 20.45 al "Maradona"





Cronaca2 Dicembre 2024Corriere dello SportLa gara di campionato è in programma domenica 8 dicembre alle ore 20.45 al "Maradona" Brutte notizie per i tifosi della Lazio. In vista della super sfida di Napoli, dove la squadra di Marco Baroni affronterà la formazione allenata da Antonio Conte, il Prefetto del capoluogo campano ha disposto il divieto di trasferta per i residenti nella regione Lazio, dopo le valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.



Napoli-Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti residenti nel Lazio

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto ufficialmente il divieto di vendita dei biglietti per Napoli-Lazio, in programma domenica 8 dicembre alle ore 20.45 al "Maradona", per i residenti nella regione Lazio, ad eccezione dei sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Napoli. A questi ultimi, però, sarà precluso l'accesso al settore ospiti. I supporters biancocelesti non residenti nel Lazio potranno acquistare i tagliandi per la partita esclusivamente per il settore ospiti e limitatamente ai sottoscrittori della fidelity card della Lazio. Un provvedimento, quello preso dal Prefetto di Napoli, che segue le valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha evidenziato "il pericolo di gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica".



