HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: La solidarietà e il sostegno del Napoli per Bove

Cronaca 1 Dicembre 2024 Fonte: Il Mattino



Il giocatore viola si è accasciato a terra in preda a un malore al 15' di Fiorentina-Inter





Cronaca1 Dicembre 2024Il MattinoIl giocatore viola si è accasciato a terra in preda a un malore al 15' di Fiorentina-Inter «​Forza Edoardo, siamo con te!»: il tweet del Napoli Calcio sul caso del calciatore della Fiorentina Edoardo Bove che si è accasciato a terra in preda a un malore al 15' di Fiorentina-Inter. «​Ti voglio bene lil bro - scrive invece Lukaky - Siamo tutti con te».



L'ex giallorosso si stava allacciando gli scarpini quando improvvisamente è crollato al suolo. Immediati i soccorsi dei paramedici. Tutti i calciatori si sono disposti in cerchio intorno a Bove per garantirne la privacy. I giocatori viola, in lacrime, sono apparsi molto turbati dall'accaduto. Sugli spalti del Franchi è calato il silenzio.



L'arbitro Doveri ha sospeso quindi il match e i giocatori sono rientrati negli spogliatoi. La Lega Serie A ha fatto sapere che la gara è stata «sospesa per emergenza medica». Il match rinviato a data da destinarsi.

Secondo le prime notizie che arrivano dall'ospedale, pare che Bove sia vigile, cosciente e che respiri autonomamente.



Vai alle altre della categoria Cronaca I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits