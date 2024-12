Voci dal Forum: Non è umano

Cronaca1 Dicembre 2024Forum SoloNapoli - DarioMcTominay: un moto perpetuo, una facilità di tiro non comune, una personalità decisa, che incute ammirazione e rispetto Chi? Mc Tominay! Qualcosa d'incredibile, che si fa fatica a credere: un moto perpetuo, una facilità di tiro non comune, una personalità decisa, che incute ammirazione e rispetto. Grazie, ancora grazie e grazie ancora, Manchester United! Era doveroso aprire in tal modo, dopo aver visto quel po' po' di roba...da stropicciarsi gli occhi. Detto questo, ripeto doveroso, passiamo alla partita con il Toro. Io l'aspetto sempre in modo particolare, perché il Toro è la mia seconda squadra. Era la squadra di mio nonno, innamorato degli immortali. Sbagliava chi credeva che sarebbe stata una partita facile, e facile non è stata. Infatti, anche se gli azzurri l'hanno dominata, lasciano spazio a qualche critica. Gli azzurri hanno vinto di stretta misura, oggi si dice di corto muso, ancora un altro 1 - 0. È vero che il loro portiere è stato miracoloso in alcuni interventi, salvando il risultato, ma è altrettanto vero che, specie nel primo tempo, il Napoli ha lasciato qualche occasione al Torino per pareggiare. Una davvero clamorosa: a porta spalancata e solo, Coco, almeno così mi ricordo, si impappina e combina la frittata. Inoltre, la prima occasione della partita era stata del Toro in apertura con Sanabria, che ha sbagliato così come aveva sbagliato Kvara con la Roma. Di sicuro Conte non sarà stato contento e farà rilevare la cosa. Ad ogni modo, al 31° il Napoli è passato in vantaggio con Mc Tominay su servizio di Kvara, molto bene quest'oggi. Nel secondo tempo il Napoli ha abbassato leggermente il baricentro e non ha più rischiato niente. Il portiere granata è stato soprattutto nel secondo tempo, ripeto, spesso miracoloso, contenendo il risultato.

Torino - Napoli 0-1.

Per quanto riguarda i singoli, di Mc Tominay, senza discussione migliore in campo go già detto. Ora mi soffermo su alcuni, ma tutti più che bene.

Oggi è stata sfatata un'altra leggenda metropolitana, messa in giro dallo stesso che diceva che Meret non è un gran portiere, vale a dire quella del portiere che non parla. Meret parla e come se parla. Dirige al meglio la difesa. Anguissa è in una condizione di forma strepitoa; Lukaku è pronto e non ci sarà sempre il portiere del Torino in vena di miracoli, come su quel prodigioso tacco; Kvara è quello che può inventare qualcosa in qualsiasi momento. Quando il ragazzo ha la palla le difese tremano. De Laurentiis, sei stato tu a creare 'sto problema contrattuale e tu lo devi risolvere. Lobo oggi ha sbagliato0. È tutto!

Testa alla Lazio! C'è qualche sassolino da levare.