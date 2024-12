Conte: "Contento di risultato e prestazione"

Interviste1 Dicembre 2024TMW"Abbiamo attaccato in maniera cattiva l'area. Solo la bravura del loro portiere ci ha impedito di fare altri gol" Queste le parole del tecnico del Napoli Antonio Conte, che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 0-1 della sua squadra contro i granata allo stadio Olimpico Grande Torino, match valido per la 14° giornata della Serie A Enilive 2024/2025. Di seguito l'intervista.



Si vince anche con i dettagli? “Si, in queste gare, come in tutte, bisogna fare attenzione ai dettagli. Ho visto che i loro cambi potevano crearci qualche problemino quindi c'è stata la voglia da parte mia di essere un po' più tranquillo ed ho preso quelle decisioni, sia relativamente ai cambi che alla disposizione in campo. Sono contento del risultato e della prestazione perché il Torino non è mai semplice da affrontare in questo stadio e in questo ambiente. Il Torino per me è un'ottima squadra e Paolo (Vanoli) sta facendo un ottimo lavoro. Certo, oggi va detto anche che il loro portiere è stato bravissimo, ha fatto delle parate importanti”.



Avevi chiesto concretezza ai tuoi ragazzi oggi. Solo un grande Milinkovic ve l'ha impedito oggi. Però nel secondo tempo avete fatto una partita solida. È questa la caratteristica che ti sta contraddistinguendo in questa prima fase del campionato? “Penso che oggi abbiamo attaccato in maniera cattiva l'area. Solo la bravura del loro portiere ci ha impedito di fare altri gol. Ci stiamo allenando tanto da questo punto di vista e sono molto contento. È inevitabile costruire una squadra che sia solida se vuoi arrivare a giocare in Europa”.



Su McTominay, rappresenta il connubio tra la sua ambizione e quella della società? “Io non chiedevo nessun profilo, ho accettato Napoli per la piazza. Non ho imposto condizioni. È inevitabile che se poi mi chiedono di rinforzare la squadra cerco di non sbagliare i calciatori. Su Scott siamo stati bravi perché non era un titolare al Manchester United ma lo conoscevo benissimo e Manna è stato molto bravo a lavorare sotto traccia per portarlo qui. Inevitabile che ci sia voglia di rivalsa da parte di tutti e sono ocntento di non aver sbagliato colpo con McTominay”.



