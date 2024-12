Politano: "Presto per parlare di scudetto"

Interviste 1 Dicembre 2024 Fonte: TMW



"McTominay? Scott è un giocatore fantastico ma soprattutto un grande uomo"





Interviste1 Dicembre 2024TMW"McTominay? Scott è un giocatore fantastico ma soprattutto un grande uomo" Dopo la vittoria per 0-1 del Napoli contro i granata allo stadio Olimpico Grande Torino, match valido per la 14° giornata della Serie A Enilive 2024/2025, Matteo Politano, attaccante dei partenopei, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

Partita da grande squadra, è un Napoli da scudetto?

“Da scudetto è presto per dirlo ma siamo una grande squadra e stiamo facendo bene”.

Ci racconti McTominay?

“Scott è un giocatore fantastico e soprattutto un grande uomo.”.

Cosa c'è di diverso quest'anno?

“Sicuramente l'atteggiamento, siamo un gruppo unito e lavoriamo tutti assieme per il bene della squadra”.



Dopo la vittoria per 0-1 del Napoli contro i granata allo stadio Olimpico Grande Torino, match valido per la 14° giornata della Serie A Enilive 2024/2025, Matteo Politano, attaccante dei partenopei, ha parlato ai microfoni di Dazn.Queste le sue parole:Partita da grande squadra, è un Napoli da scudetto?“Da scudetto è presto per dirlo ma siamo una grande squadra e stiamo facendo bene”.Ci racconti McTominay?“Scott è un giocatore fantastico e soprattutto un grande uomo.”.Cosa c'è di diverso quest'anno?“Sicuramente l'atteggiamento, siamo un gruppo unito e lavoriamo tutti assieme per il bene della squadra”.