Torino-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca 30 Novembre 2024 Fonte: Area Napoli



A meno di clamorosi colpi di scena, ci sentiamo di escludere possibili novità nella formazione di partenza dei partenopei





A Torino in scena una gara molto delicata per i granata, che sotto la guida di Paolo Vanoli, dopo un inizio per certi versi sorprendente in cui nelle prime cinque gare hanno collezionato due pari (uno in casa del Milan) e ben tre vittorie (tra cui lo scalpo prestigioso dell'Atalanta), negli ultimi due mesi dal 24 settembre al 24 novembre sono entrati in un loop di risultati negativi, con l'eliminazione casalinga in Coppa Italia a beneficio dell'Empoli, e in generale tra coppa e campionato sette sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime 9 gare, con 8 reti all'attivo e ben 16 a passivo. In casa il Toro vanta il dodicesimo rendimento della Serie A con due vittorie, due pari e due sconfitte tra le mura amiche, 6 reti realizzate e altrettante subite.



Di contro il Napoli di Conte si presenta a Torino forte della migliore difesa esterna con 4 reti subite nelle 6 gare disputate lontano dal Maradona, dato che vale ai partenopei il quarto rendimento esterno del campionato. In particolare nelle ultime 13 gare, dopo l'esordio shock di Verona, gli azzurri si sono resi protagonisti di una serie di risultati positivi con ben 10 vittorie, due pari e la sonora sconfitta casalinga contro la Dea, e con un bottino di 25 reti all'attivo e soltanto 6 al passivo.



COME CI ARRIVA IL TORINO. Ancora fermo ai box Ilic che non ha ancora risolto i guai fisici e sarà costretto al forfait ancora una volta. La sua indisponibilità va ad aggiungersi a quella dei lungo degenti Zapata, Ilkhan, Schuurs e il giovanissimo cipriota Savva. Per la mediana, dunque lotta a tre per due maglie, con Vlasic, Linetty e Gineitis in ballottaggio per affiancare il punto fermo Samuele Ricci, giocatore sempre nei radar dello scout del Napoli. In attacco il giovanissimo svedese Alieu Njie sta provando a mettere in difficoltà Vanoli che però sembra ancora orientato a confermare il tandem formato da Sanabria e Adams. La difesa, che avrà la missione di fermare Lukaku, vedrà Coco destinato a occuparsi del gigante belga, e come braccetti favoriti Walukiewicz e Masina davanti al portiere Milinkovic-Savic, con Pedersen esterno di destra e Lazaro o Vojvoda esterno di sinistra.



TORINO (1-3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis (Linetty), Lazaro (Vojvoda); Adams, Sanabria. All.Vanoli.



Il Napoli arriva da capolista al Filadelfia con un unico indisponibile per infortunio, Mazzocchi, il quale dovrà probabilmente restare fermo fino ad anno nuovo.



Quindi, davanti a Meret, consueta linea difensiva a quattro con Di Lorenzo a destra, coppia centrale formata da Rrahmani e Buongiorno, e Olivera a sinistra che grazie all'ottima stagione che sta disputando tiene fuori Spinazzola. In mediana ai fianchi del ritrovato Lobotka, a destra Anguissa e a sinistra McTominay, mentre in avanti Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra, dovrebbero affiancare la punta Lukaku.



NAPOLI (1-4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.