Kvaratskhelia: "La Georgia merita l'Europa"



Interviste 30 Novembre 2024 Fonte: Corriere dello Sport



"Il desiderio e la volontà del popolo georgiano è camminare e camminare sulle strade europee"





Interviste30 Novembre 2024Corriere dello Sport"Il desiderio e la volontà del popolo georgiano è camminare e camminare sulle strade europee"

A poche settimane dalle elezioni parlamentari del 26 ottobre, in Georgia proseguono le manifestazioni di protesta contro il governo locale, dopo che il primo ministro Irakli Kobakhidze ha dichiarato che l'apertura dei negoziati per l'ingresso del Paese nell'Unione Europea non è in cima all'agenda dell'attuale legislatura. I cittadini in piazza, Khvicha Kvaratskhelia sui social. A prendere posizione, nella mattinata odierna, è stato anche l'attaccante del Napoli, simbolo della Nazionale georgiana.



"Sto seguendo i fatti che stanno accadendo nel nostro paese - ha scritto sui suoi canali ufficiali Khvicha Kvaratskhelia - e vorrei esprimere la mia opinione e la mia posizione di cittadino. Il desiderio e la volontà del popolo georgiano è camminare e camminare sulle strade europee, questa è la nostra scelta storica, l'unica scelta giusta ed è inaccettabile allontanarsi da questa strada", ha sottolineato in modo perentorio. "Questo paese è del popolo e nessuno è al di sopra della volontà del popolo - ha aggiunto la stella georgiana -. Il mio paese sta soffrendo, la mia gente sta soffrendo, io soffro guardando i video che diventano virali, stop alla violenza e alle aggressioni! La Georgia merita l'Europa oggi più che mai!", ha concluso l'attaccante del Napoli.