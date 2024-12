Spalletti: "Il Napoli può tornare grande"



Intervistato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', il ct dell'Italia Luciano Spalletti torna sul biennio 2021-2023 trascorso a Napoli e culminato con la vittoria dello scudetto, il terzo della storia azzurra. Un'esperienza indimenticabile che il tecnico di Certaldo ricorda così: "Il contatto con Napoli mi resta nel cuore", sottolinea Spalletti. "Ora c'è una squadra forte, un grande allenatore e un grande pubblico: tutte componenti per tornare ad essere grandi".



Spalletti: "Raspadori? Ha ragione, deve giocare"

Il ct della Nazionale parla anche di un suo ex attaccante, Giacomo Raspadori, che nel Napoli di Conte non sta trovando spazio: "Ha ragione. Un calciatore, per evidenziare le sue qualità, deve giocare. Lui ha il grande pregio di sapersi adattare ai contesti che la partita gli mette davanti. Gli manca un po' di struttura ma sa come sopperire a questa cosa".