Torino-Napoli: arbitra Fabbri

Michael Fabbri della sezione di Ravenna dirigerà Torino-Napoli; i suoi assistenti saranno Bresmes e Dei Giudici, Feliciani quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, Avar affidato ad Marini.



Direzione di gara numero 139 per Michael Fabbri in Serie A, la sesta in questo campionato.



Michael Fabbri ha già diretto una sfida in Serie A tra Torino e Napoli, il 17 febbraio 2019, finita 0-0 a Fuorigrotta.



Sono 17 i precedenti del Torino con Michael Fabbri a dirigere la sfida in Serie A (3V, 8N, 6P): dopo due successi nei primi tre precedenti, i granata hanno vinto solo una delle successive 14 gare giocate sotto la direzione di questo arbitro.



Sono 13, invece, i match giocati dal Napoli con Michael Fabbri a dirigere la gara in Serie A (6V, 6N, 1P), con gli azzurri imbattuti in 12 occasioni; l'ultimo precedente risale allo scorso 14 aprile – pareggio interno per 2-2 vs Frosinone.



