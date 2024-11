Il Napoli omaggia Maradona

Cronaca25 Novembre 2024Corriere dello SportNel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, De Laurentiis, Conte e Di Lorenzo sono andati ai Quartieri Spagnoli Chi ama non dimentica, mai. Il 25 novembre non sarà mai un giorno normale per la città di Napoli. Quattro anni fa è andata via la sua icona mondiale, il simbolo di un popolo che non potrà mai cancellarlo dalla memoria. Anche la società azzurra l'ha voluto omaggiare stamattina in grande stile, con la visita a sorpresa del presidente De Laurentiis, dell'allenatore Antonio Conte e del capitano Giovanni Di Lorenzo ai Quartieri Spagnoli, dove c'è il famoso murale diventato uno dei luoghi più visitati della città. Due mazzi di fiori, uno azzurro, l'emozione sul volto fra la gente incredula e la voglia di immortalare un legame indissolubile.



