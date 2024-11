Voci dal Forum: Sarà

Cronaca 24 Novembre 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il Napoli di Conte ha due caratteristiche ben precise: 1) ama stazionare nei piani alti della classifica e da tempo staziona in quello più alto; 2) è difficile, difficilissimo da superare





Sarà pure non bello da vedere, sarà pure un tantinello fortunato, sarà tutto quello che volete voi, ma il Napoli di Conte ha due caratteristiche ben precise: 1) ama stazionare nei piani alti della classifica e da tempo staziona in quello più alto; 2) è difficile, difficilissimo da superare. In fin dei conti, bando alle ciance, è questo che interessa ai tifosi, il resto è aria fritta. Afferma il falso chi dice il contrario, specialmente quelli che dicono che si divertono solo con il gioco, perfino se si perde. Per quanto mi riguarda, non ho mai visto qualcuno divertirsi nel momento in cui perdeva. Il divertimento, la goduria nel calcio è nel vincere. Punto. E nun palamme cchiù!

Oggi Ranieri, subentrato a Juric, ha presentato tutta un'altra Roma rispetto al passato. La squadra capitolina, da quel che ho visto, chiaramente non è guarita, ma è in buone nani e ne verrà fuori da questo periodaccio. Credo che per il derby sarà più che pronta. Oggi Ranieri, com'era giusto che fosse, l'ha schierata al Maradona con un autotreno a centrocampo e un pulmann in difesa. Non è bastato, perché il Napoli, al trascorrere del tempo, acquisisce sempre più convinzione nei propri mezzi e diventa sempre più cinico, prerogativa quest'ultima solo ed esclusivamente dei forti. Ci è voluto più di un tempo, ma alla fine il Napoli, con il suo bomber, oggi ex di turno, è riuscito a superare i due ostacoli. Dopodiché, ha controllato bene, anche se la Roma recrimina per una traversa colpita, ed è riuscito a far suo il risultato che lo proietta in vetta alla classifica in solitario.



Al Maradona di Napoli: Napoli - Roma 1-0. Lukaku al 53'.

Ottima prestazione della difesa con capitan Di Lorenzo in particolare rilievo. Per me, migliore in campo. Lobotka è talmente speciale, che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Anguissa oggi aveva il dono dell' ubiquità, era dappertutto! Lukaku è pronto per tornare. Vi anticipo che a gennaio, febbraio e marzo farà la differenza. A Kvara dico di tenere a posto i nervi e gli rammento che era alle porte della leggenda. Dipende da lui e solo da lui se aprirle o meno. È tutto!

Testa al Toro! È la mia seconda squadra. Mio padre e mio nonno la amavano. Domenica, però, bisogna matarlo...il Toro.