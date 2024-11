Di Lorenzo: "Dobbiamo continuare così"

"Cercheremo di fare il massimo per riportare il Napoli a lottare per traguardi importanti"





Interviste24 Novembre 2024TMW"Cercheremo di fare il massimo per riportare il Napoli a lottare per traguardi importanti" Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo vinto per 1-0 contro la Roma.



Il peso di questa vittoria?

"Importante per noi, per il proseguo del campionato. Siamo ripartiti con un nuovo progetto e dobbiamo continuare così".



Azione del gol provata in allenamento?

"Proviamo in allenamento questa palla tra portiere e difensore, oggi è andata bene".



Sentite la passione della città?

"La passione a Napoli c'è sempre stata, anche l'anno scorso che è stato brutto. Quando il Napoli vince tutta la città è contenta, cercheremo di fare il massimo per riportare il Napoli a lottare per traguardi importanti".



