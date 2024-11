Omaggio a Pino Daniele prima di Napoli-Roma

Cronaca24 Novembre 2024Corriere dello SportL'omaggio, presentato da Dazn e Warner Music, avverrà poco prima dell'ingresso delle squadre in campo Prima della sfida al Maradona tra Napoli e Roma, fischio d'inizio in programma per domenica 24 alle 18, verrà presentata la nuova canzone di Pino Daniele, che uscirà ufficialmente venerdì 29 su tutte le piattaforme digitali. L'omaggio, presentato da Dazn e Warner Music, avverrà poco prima dell'ingresso delle squadre in campo ed è stato annunciato sui social con un video emozionale che raccoglie i luoghi simbolo della città con in sottofondo le voci del pubblico che chiamano Pino.



"Again", ancora: il titolo che hanno deciso di dare al brano inedito di Pino Daniele a quasi dieci anni dalla sua scomparsa è tutto tranne che casuale. Ancora una volta uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana lascia la sua impronta nella terra che ha amato, Napoli. E lo farà in un'occasione speciale.