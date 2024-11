Napoli-Roma: le probabili formazioni



Torna Lobotka a centrocampo, mentre l'unico ballottaggio sembra essere sulla corsia sinistra tra Olivera e Spinazzola





Conte vuole sfruttare il turno casalingo e continuare a restare in vetta. Per farlo, si affida alla squadra che ha iniziato bene questa stagione. Torna Lobotka a centrocampo, mentre l'unico ballottaggio sembra essere sulla corsia sinistra tra Olivera e Spinazzola. Lukaku punta centrale.



Sul fronte Roma, Ranieri vuole subito invertire la rotta e cerca punti preziosi per la classifica e per il morale. Quindi atteggiamento più accorto, con un 4-4-1-1 che si trasforma in fase offensiva in 4-2-3-1.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All.: Conte.



ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Soulé, Cristante, Koné, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk. All.: Ranieri.