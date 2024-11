Napoli-Roma: arbitra Massa

Gli azzurri hanno vinto 14 dei 22 precedenti in Serie A sotto la sua direzione arbitrale





Direzione di gara numero 210 per Davide Massa in Serie A, la sesta in questo campionato.



Davide Massa ha già diretto ben tre volte una sfida tra Napoli e Roma in Serie A: vittoria esterna dei giallorossi il 3 marzo 2018 (4-2), pareggio a Fuorigrotta il 28 ottobre 2018 (1-1) e pareggio all'Olimpico il 24 ottobre 2021 (0-0).



Il Napoli ha vinto 14 dei 22 precedenti in Serie A sotto la direzione arbitrale di Davide Massa (3N, 5P); l'ultimo successo risale al 19 dicembre 2021 (vittoria sul campo del Milan per 1-0).



Sono 30, invece, i precedenti della Roma in Serie A sotto la direzione arbitrale di Davide Massa (10V, 12N, 8P), di cui uno in questo campionato: sconfitta interna per 1-0 contro l'Inter, lo scorso 20 ottobre.



