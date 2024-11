Gilmour: "Lo Scudetto un sogno, Conte top manager"

"Dobbiamo ragionare gara dopo gara, ma chiaramente abbiamo iniziato bene la stagione"





Dal rapporto con Antonio Conte alle ambizioni con la maglia del Napoli, passando per le prestazioni con la Scozia e le prove in cabina di regia al posto dell'infortunato Lobotka. Scudetto alla portata della formazione partenopea, ma la concorrenza non manca.Napoli in testa al campionato, ma in buona compagnia. Billy Gilmour va avanti con fiducia e consapevolezza, ma senza guardare troppo in là: "Diciamo che è ancora molto presto, dobbiamo vedere partita dopo partita, ma chiaramente abbiamo iniziato bene la stagione. Scudetto? È un sogno, ma dobbiamo ragionare gara dopo gara, è ancora presto. Il rapporto con Conte? Molto bello, è un top manager". La Nations League, poi, è stata l'occasione per affrontare nuovamente Piotr Zielinski, ex Napoli che sta provando a ritagliarsi il suo spazio nell'Inter di Simone Inzaghi: "Davvero un ottimo giocatore, è bravo a muovere la palla e a riceverla. D'altronde per giocare nell'Inter devi essere un top player".