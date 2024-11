McTominay ci sarà in Napoli-Roma

Buone notizie per il Napoli e Antonio Conte. Dopo la sostituzione obbligata nel match tra Polonia e Scozia di Nations League, le condizioni di Scott McTominay avevano messo in allarme tutto l'ambiente azzurro. In realtà, per il centrocampista ex Manchester United si tratta solo di un fastidio al piede sinistro.



McTominay, al 76' della gara, è stato costretto al cambio dopo un movimento innaturale del piede. Il calciatore, rientrato a Napoli con il connazionale Gilmour, sarà controllato dallo staff medico a Castel Volturno, ma con la Roma ci sarà. Non si tratta comunque di un problema grave e l'allarme è già rientrato.