Il Napoli atteso da un tour de force

17 Novembre 2024



Dalla Roma al Venezia: per gli azzurri di Conte sette partite senza respiro tra campionato e Coppa Italia





Cronaca17 Novembre 2024Corriere dello SportDalla Roma al Venezia: per gli azzurri di Conte sette partite senza respiro tra campionato e Coppa Italia Tra una settimana si tornerà a fare sul serio. Comincerà la lunga rincorsa verso il nuovo anno. Sette partite senza sosta in poco più di un mese per blindare il primo posto in classifica e consolidare certezze tattiche che le ultime sfide hanno già confermato. Dopo il pari contro l'Inter si ripartirà dalla Roma di Ranieri, confronto speciale contro l'amico Conte per il terzo esordio sulla panchina giallorossa in uno stadio che conosce bene. Poi, a dicembre, dal Torino al Venezia, per il Napoli altre sei partite, tra campionato e il ritorno della Coppa Italia con la sfida alla Lazio, per un calendario ricco e senza un attimo di tregua. Oggi e domani di riposo, da martedì si tornerà in campo, riprenderanno gli allenamenti e Conte aspetterà il rientro dei nazionali.



Il calendario del Napoli

La Roma arriverà domenica prossima al Maradona già sold out. Si giocherà alle ore 18. Sarà la quarta sfida di un certo livello dopo quelle contro Milan, Atalanta e Inter. Il mese di dicembre verrà inaugurato con la trasferta contro il Torino. Confronto speciale per l'ex Buongiorno che lo scorso gennaio, con Conte spettatore sugli spalti, segnò agli azzurri la rete del definitivo 3-0. Poi, per il Napoli, due volte la Lazio, tra il 5 e l'8 dicembre, prima all'Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia e poi al Maradona per il campionato. Infine Udinese e Genoa fuori casa e Venezia al Maradona (il 29 dicembre) per concludere il 2024 con l'obiettivo di blindare la vetta della classifica di Serie A.



