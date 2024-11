Voci dal Forum: Un macigno

Cronaca10 Novembre 2024Forum SoloNapoli - Darioon so ciò che accadrà in futuro, ma il Napoli c'è Questo è un punto che può avere, in un prossimo futuro, il peso di un macigno. Intanto, in barba alle varie cornacchie e ciuccluvettole, ci consente di rimanere in testa alla classifica, ma, cosa più imprtante, toglie qualche certezza all'Inter e la regala a noi. Non so ciò che accadrà in futuro, ma il Napoli c'è.

Prima di passare brevemente alla lettura della partita con l'Inter, desidero chiarire una cosa, comnciando col dare un consiglio: sapientoni, cercatevi un lavoro, o, se preferite, stateve a casa! Perché questo consiglio? Perché non si riesce a capire le tante critiche a Meret da opinionisti da strapazzo, esperti di non so cosa e pseudogiornalisti. Io normalmente seguo le partite del Napoli su TV anglosassoni e quella di oggi con l'Inter non ha fatto eccezione. Al pareggio dell'Inter, avvenuto a pochi minuti dal termine del primo tempo su tiro di Chanaloglu, il telecronista metteva in evidenza la particolare violenza del tiro e la traiettoria, come dire, ondeggiante, assolvendo completamente Meret ed evidenziando che i palloni moderni sono decisamente incubi per i portieri. Nell'attesa del secondo tempo, navigo fra i siti napoletani. Il più tenero nel confronti di Meret dice: -Errore del portiere, pareggio dell'Inter.- Roba da matti! Ripeto, trovatevi un lavoro serio!

La partita. Conte ripresenta la stessa formazione che aveva perso nella strana partita con la Dea. Il Napoli, però, al Meazza è molto più accorto e la stessa Inter non si sbilancia più di tanto con attacchi forsennati. Al 23° sugli sviluppi di un calcio d'angolo il Napoli passa in vantaggio con Mc Tominay, lesto a deviare nel sacco una girata di Rrahmani. Il Napoli controlla senza tanti patemi d'animo. Al 44° Chanaloglu spara quel tiro di cui prim e pareggisa.

Il secondo tempo è sulla falsariga del primo. Al 74° Mariani, arbitro della giornata, si inventa un rigore per l'Inter. Lo batte Chanaloglu e lo stampa sul palo. Meret era sulla traiettoria. La partita si chiude in pareggio. Il Napoli spreca con Simeone il gol della vittoria. Alza il tiro sulla traversa.

Al Meazza di Milano: Inter - Napoli 1- 1.

I migliori sono in difesa, compreso Meret. Così così Anguissa. Mc Tominay un gigante. In ripresa Kvara; in leggera ripresa Lukaku. Su Gilmour si poò contare, ma Lobo è Lobo e oggi per quasi un tempo è rientrato. E scusate se è poco.

Testa alla Roma. Il gioco si fa sempre più interessante.