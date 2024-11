Conte: "Il Var se c'è un errore deve intervenire"

Fonte: Mediaset



"Avevo detto che qui non venivamo a fare da sparring partner e li abbiamo affrontati con forza e personalità"





Interviste10 Novembre 2024Mediaset"Avevo detto che qui non venivamo a fare da sparring partner e li abbiamo affrontati con forza e personalità" Antonio Conte è una furia contro il Var al termine di Inter-Napoli, col risultato che poteva girare a favore dei nerazzurri con un calcio di rigore generoso concesso per un contatto tra Anguissa e Dumfries. Il tecnico dei partenopei, ai microfoni di Dazn, sentite le analisi dell'ex arbitro Marelli si è mostrato contrariato e nervoso: "Se c'è un errore che significa che il Var non può intervenire? Intervengono quando gli conviene? Una decisione dell'arbitro poteva cambiare la partita, il Var c'è o non c'è per correggere gli errori. Il Var se c'è un errore deve intervenire, punto e basta. Questa cosa mi fa incazzare, il Var deve intervenire per correggere gli errori o dare situazioni che non vede l'arbitro".

"Il rigore è un errore clamoroso che può incidere sulla partita. La situazione di oggi del Var fa tornare i retropensieri di una volta, eravamo partiti bene. Se c'è l'errore il Var richiama l'arbitro e va a vedere. Il Var è un grandissimo strumento, ma comincio a non sentirmi più sicuro" le parole di Conte.

E sulla possibilità di un Var a chiamata ha spiegato: "No, va usato se c'è l'errore. Deve essere il Var a chiamare l'arbitro, mica io. È uno strumento importante e utile se viene utilizzato bene".

Oltre il nervosismo c'è però anche soddisfazione per quanto visto in campo: "Ho detto che qui non dovevamo venire a fare da sparring partner, siamo venuti ad affrontarli con forza e personalità. Sono soddisfatto, non era semplice. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo migliorando. I ragazzi stanno dimostrando di essere sul pezzo, dal punto di vista qualitativo potevamo fare meglio. Lavoriamo tanto, sono convinto che ciò che stiamo accumulando ci aiuterà a fare meglio".



