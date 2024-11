Pari a San Siro, il Napoli resta primo

Cronaca 10 Novembre 2024 Fonte: Il Mattino



Finisce 1-1 il big match con l'Inter. Azzurri avanti con McTominay, vengono raggiunti da un siluro dalla distanza di Calhanoglu





Cronaca10 Novembre 2024Il MattinoFinisce 1-1 il big match con l'Inter. Azzurri avanti con McTominay, vengono raggiunti da un siluro dalla distanza di Calhanoglu Un punto pesantissimo. Un pareggio che vale oro in casa dei campioni d'Italia. È l'oro di.. Napoli con la squadra di Antonio Conte che si conferma in vetta alla classifica del campionato di serie A con 26 punti dopo 12 giornate e respinge l'assalto dell'Inter, sbattendo in faccia (e sul palo) il divieto di sorpasso ai nerazzurri nella scala del calcio. È una partita a scacchi tra prime della classe che Conte - il grande ex - vince nettamente nei confronti di Simone Inzaghi e non soltanto ai punti, se si considera che Simeone all'ultimo secondo ha avuto anche la palla del golden gol. Ma va bene così. Il pareggio è giusto contro una corazzata - l'Inter - che ha dovuto fare i conti con la solidità difensiva del Napoli e le alchimie tattiche del suo nocchiero.



Tutto come nelle previsioni sul fronte tattico: i padroni di casa provano subito a prendere in mano il pallino e il Napoli che risponde con un faccia a faccia in quasi tutti i reparti del campo. La mossa di Conte, che preferisce ancora Gilmour a Lobotka (lo slovacco parte dalla panchina) in cabina di regia è quella di alzare lo scozzese spendendolo a caccia di Calhanoglu per arginare la principale fonte di gioco nerazzurra. Il resto lo fanno gli altri compagni di reparto nella zona nevralgica e la partita si gioca sopratutto nella terra di mezzo.







Anguissa prende in consegna Mkhitaryan e McTominay copre egregiamente la doppia fase costringendo Barella a limitare le incursioni offensive. Kvara prova ad accentrarsi e a sfruttare gli spazi offerti dal fischiatissimo Lukaku mentre Politano si distingue per la solita generosità nel ripiegare fino alla linea difensiva quando occorre. Il primo tiro in porta arriva al quarto d'ora ed è di amrca azzurra: Kvara si invola sulla sinistra e prova a sorprendere Sommer con il destro.



L'Inter non resta a guardare: cerca geometrie e quando si vede soffocato dal pressing azzurro sui suoi palleggiatori si aggrappa ai difensori con licenza di avanzare. Non è un caso che sia Pavard a rispondere immediatamente al Napoli, ma deve fare i conti dall'ottima guardia di Buongiorno (straordinaria la sua diagonale e la sua prestazione). Poco più tardi Barella tenta il colpo d'incontro al volo, ma il suo destro finisce al lato. Al primo angolo il Napoli la sblocca con McTominay (23') che da due passi deve solo spingerla in porta. Dalla bandierina calcia Kvara, la spizzata Di Lorenzo ed il piattone di Rrahmani si trasforma in un assist per lo scozzese che da mezzo metro deve piazzarla in porta con l'esterno destro.



La capolista gioca e copre bene le linee di passaggio, costringendo spesso all'errore gratuito i mediani nerazzurri. Lukaku ringrazia e cerca subito l'imbucata per Kvara che viene anticipato di un soffio in angolo. Gli azzurri fraseggiano bene nello stretto e si prendono anche qualche rischio partendo dalle retrovie. L'Inter però è viva e non è un caso che al Meazza segni con una continuità impressionante (con quella di ieri sono 29 partite consecutive sempre in rete a San Siro). I campioni d'Italia prima sfiorano il pari con Acerbi (bravo Meret con i piedi) e poi trovano il jolly con Calhanoglu che dai 20 metri approfitta di un po' troppo spazio lasciatogli da Gilmour e castiga Meret con un destro che gli piega le dita. Si va negli spogliatoi con il risultato in perfetta parità che rispecchia l'andamento della prima frazione di gioco.



Nel secondo tempo Inzaghi alza subito i giri del motore della squadra e la ripresa inizia con un brivido: Lautaro in contropiede si trova davanti a Meret, ma è bravissimo Olivera a neutralizzare il toro. I nerazzurri spingono il piede sull'acceleratore, Buongiorno resta fuori per una distorsione alla caviglia e Dimarco scheggia il palo con il Napoli in inferiorità numerica. L'ex Toro rientra e si conferma provvidenziale (monstre un recupero su Thuram). Conte capisce che la squadra sta soffrendo e corre ai ripari.



Al quarto d'ora cambia: fuori uno spento Gilmour e dentro Lobotka. Gli azzurri tentano di uscire dalle corde, provano ad affidarsi a qualche contropiede con il solito Kvara e la partita resta apertissima (Dimarco trova Meret attento sul suo diagonale). Poi la squadra paga un eccesso di leziosismo che si materializza come uno spettro fin dentro l'area: così capita che Lobotka prima e Anguissa dopo combinino la frittata per un eccesso di sicurezza e Zambo commetta un fallo tanto ingenuo quanto grave su Dumfries.



L'arbitro indica il dischetto e dagli undici metri si presenta Calhanoglu che dopo 19 centri... centra il palo (29'). I padroni di casa schiumano rabbia, il Napoli tiene botta, Meret abbassa la saracinesca in un paio di occasioni e dalle panchine arriva il solito valzer di sostituzioni per provare a risolverla, da una parte e dall'altra. E proprio nel quarto ed ultimo minuto di recupero Simeone avrebbe anche potuto espugnare San Siro, ma il suo destro da due passi finisce in curva. Finisce cosi. Con il Napoli che resta in testa e si gode la sosta guardando ancora tutti dall'alto verso il basso.



