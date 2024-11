Inter-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca9 Novembre 2024CalcioNapoli24Conte recupera Lobotka, che è in ballottaggio con Gilmour: lo scozzese dovrebbe essere confermato dall'inizio Big match della 12ª giornata di campionato è Inter-Napoli, a San Siro si sfidano le prime due della classe: ma con quali uomini? È già tempo di scelte per i due allenatori. Simone Inzaghi e Antonio Conte si sfidano al vertice della classifica, sebbene sia ancora presto, in una gara che può dare una sterzata alla lotta scudetto.



QUI INTER - In difesa verso il ritorno da titolare Acerbi, è in vantaggio su De Vrij. Bastoni torna dal 1' dopo aver rifiatato in Champions. Sulla destra ballottaggio Dumfries-Darmian, col primo favorito. In attacco si ricompone la coppia Thuram-Lautaro, Taremi dalla panchina.



QUI NAPOLI - Conte recupera Lobotka, che è in ballottaggio con Gilmour: lo scozzese dovrebbe essere confermato dall'inizio. In attacco solito tridente Politano-Lukaku-Kvara, con David Neres arma in più a partita in corso.



Queste, quindi, le probabili formazioni proposte da Sky Sport a 24 ore da Inter Napoli:



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.