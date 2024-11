Inter-Napoli: arbitra Mariani

La squadra azzurra è quella che ha ottenuto più vittorie sotto la direzione del fischietto laziale





Maurizio Mariani della sezione di Aprilia dirigerà Inter-Napoli; i suoi assistenti saranno Giallatini e Colarossi, Marcenaro quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar affidato ad Aureliano.



Direzione di gara numero 157 per Maurizio Mariani in Serie A, la quinta in questo campionato.



Sono 12 i precedenti dell'Inter con Maurizio Mariani a dirigere la gara in Serie A, con i nerazzurri che hanno vinto nella metà delle occasioni (2N, 4P); l'unico precedente in questo torneo, però, risale al derby perso contro il Milan lo scorso 22 settembre (1-2).



Il Napoli è la squadra che ha ottenuto più vittorie sotto la direzione di Maurizio Mariani in Serie A: 14 - in 21 precedenti (1N, 6P) – incluso il successo nell'ultima gara giocata con questo arbitro a dirigere la sfida in campionato: 2-1, in casa, contro la Juventus il 3 marzo scorso.: 14 - in 21 precedenti (1N, 6P) – incluso il successo nell'ultima gara giocata con questo arbitro a dirigere la sfida in campionato: 2-1, in casa, contro la Juventus il 3 marzo scorso.



