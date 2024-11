Conte: "Vogliamo restare in testa"

Interviste 9 Novembre 2024 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Ma affrontiamo una squadra che oggi è la più forte. Sono in una posizione un po' più alta rispetto alle altre antagoniste"





Interviste9 Novembre 2024Gazzetta dello Sport"Ma affrontiamo una squadra che oggi è la più forte. Sono in una posizione un po' più alta rispetto alle altre antagoniste" Un carico di emozioni, ma anche gli obiettivi chiari in testa. Per la trasferta contro l'Inter Antonio Conte: "Andiamo ad affrontare una squadra che oggi è la più forte. Gli va riconosciuto e dato merito, si mettono in una posizione un po' più alta rispetto alle altre antagoniste. Hanno fatto un grandissimo lavoro, sono cresciuti tutti, dirigenti, allenatore, giocatori. Non andiamo a San Siro per sventolare bandiera bianca prima della partita, ma convinti di giocarci le nostre carte. Il nostro obiettivo è di restare in testa alla classifica".



L'allenatore del Napoli non vuole commentare quanto detto da Aurelio De Laurentiis sull'obiettivo di tornare in Europa.

Conte: “Secondo De Laurentiis l'obiettivo è l'Europa? Non commento”



il ritorno — Per Conte è un ritorno da grande ex, dopo il biennio coronato dallo scudetto del 2020/21. "Fa sempre un certo effetto dove si è lavorato duramente - commenta l'allenatore del Napoli -. È un carico di emozioni, torni indietro nel tempo, è inevitabile che ti riaffiorano nella mente tante situazioni, tanti episodi. Per me è un bell'effetto tornare dove ho lavorato. Sono stati due anni felici, nel primo anno siamo arrivati secondi, abbiamo perso la finale di Europa League, nel secondo anno abbiamo vinto lo scudetto. È stata una bellissima esperienza, che porto dentro di me come tutte le esperienze passate perché le ho sempre vissute al massimo".



Un carico di emozioni, ma anche gli obiettivi chiari in testa. Per la trasferta contro l'Inter Antonio Conte: "Andiamo ad affrontare una squadra che oggi è la più forte. Gli va riconosciuto e dato merito, si mettono in una posizione un po' più alta rispetto alle altre antagoniste. Hanno fatto un grandissimo lavoro, sono cresciuti tutti, dirigenti, allenatore, giocatori. Non andiamo a San Siro per sventolare bandiera bianca prima della partita, ma convinti di giocarci le nostre carte. Il nostro obiettivo è di restare in testa alla classifica".L'allenatore del Napoli non vuole commentare quanto detto da Aurelio De Laurentiis sull'obiettivo di tornare in Europa.Conte: “Secondo De Laurentiis l'obiettivo è l'Europa? Non commento”il ritorno — Per Conte è un ritorno da grande ex, dopo il biennio coronato dallo scudetto del 2020/21. "Fa sempre un certo effetto dove si è lavorato duramente - commenta l'allenatore del Napoli -. È un carico di emozioni, torni indietro nel tempo, è inevitabile che ti riaffiorano nella mente tante situazioni, tanti episodi. Per me è un bell'effetto tornare dove ho lavorato. Sono stati due anni felici, nel primo anno siamo arrivati secondi, abbiamo perso la finale di Europa League, nel secondo anno abbiamo vinto lo scudetto. È stata una bellissima esperienza, che porto dentro di me come tutte le esperienze passate perché le ho sempre vissute al massimo".