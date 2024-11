De Laurentiis: "Scudetto? Mai dire mai"

Interviste8 Novembre 2024Corriere dello Sport"Ma il nostro è un percorso appena iniziato e ci vorrà calma e pazienza per arrivare a meta" A sorpresa Aurelio De Laurentiis ha scritto un lungo messaggio ai tifosi del Napoli sui social. A pochi giorni dalla sfida contro l'Inter e con il recente caso Manolas, il presidente azzurro ha pubblicato una serie di tweet su "X" parlando della ricostruzione e citando anche lo Scudetto.



De Laurentiis: "Il percorso è appena iniziato"

"Cari tifosi del Napoli, sto partendo per Los Angeles e rientrerò in tempo per Napoli-Roma. Vorrei rassicurarvi sul fatto che il verbo 'ricostruire', da me pronunciato la scorsa estate, ha un significato preciso: è un percorso appena iniziato e ci vorrà calma e pazienza per arrivare a meta, anche se siamo partiti molto bene. Ho visto troppe reazioni improprie, anche perché non siamo al Fantacalcio. Ricostruire significa gettare le basi per un futuro duraturo sul piano dei risultati, come è stato per 14 anni di fila. Ci vuole tempo, pazienza, lavoro e soprattutto l'appoggio e l'abbraccio di tutti voi tifosi, perchè il Napoli è diventato non solo una squadra importante ma anche la bandiera di una città che sta vivendo una fase straordinaria di Rinascimento".



De Laurentiis: "Scudetto? Mai dire mai"

"Pensare oggi allo scudetto è un errore ingannevole che può diventare un atto di presunzione che dobbiamo evitare. L'obiettivo di tutti noi è ritornare in Europa, consapevoli che dovremo batterci con squadre del calibro dell'Inter, della Juve, del Milan, dell'Atalanta, della Lazio, della Roma, della Fiorentina e di tante altre ancora. Quindi, godiamoci questo splendido inizio di stagione e ricordiamoci che siamo una squadra in “costruzione”. Poi comunque…mai dire mai… Forza Napoli Sempre e a presto!".



