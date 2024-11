Di Lorenzo: "A Milano test importante"

Interviste 6 Novembre 2024 Fonte: web



"Vogliamo confrontarci con una grandissima squadra come l'Inter, sono partite belle da giocare"





Interviste6 Novembre 2024web"Vogliamo confrontarci con una grandissima squadra come l'Inter, sono partite belle da giocare" Giovanni Di Lorenzo ha commentato il 3-0 subito dal Napoli contro l'Atalanta e non solo: “Perdere fa male, ma nelle sconfitte si può crescere, fanno parte di un percorso: abbiamo già analizzato la partita e trarremo il massimo anche dalle sconfitte. Dispiace ma si va avanti, si pensa alla prossima partita”.



Di Lorenzo: Inter? Voglaimo confrontarci con una grandissima squadra"

Il capitano del Napoli, ai microfoni di Radio CRC, ha anche parlato dell'Inter: "Un test per capire il nostro livello, sono partite belle da giocare e vogliamo confrontarci con una grandissima squadra. [...] Vedrò l'Inter stasera perchè guardo tantissime partite, sarà un match bello con l'Arsenal perchè sono due squadre che stanno facendo bene. La guarderò da spettatore, con il mister poi entreremo nel dettaglio nei prossimi giorni. [...] Hanno aggiunto giocatori importanti come Zielinski, che conosciamo bene. Loro sfruttano al meglio le loro qualità, cambiano posizione anche con Bastoni che spinge e sale molto. Dovremo stare attenti, è un lavoro che fa tutta la squadra: la fase difensiva è di squadra, dovremo essere bravi quando hanno il possesso. E poi dovremo gestire palla al meglio".



Il rapporto con Giuffredi

In conclusione, sull'agente Mario Giuffredi: "Con il passare degli anni il procuratore diventa una figura sempre più importante, ho la fortuna di avere Mario da anni, è una figura che va oltre l'aspetto lavorativo perchè è una persona con cui mi confido e mi dà consigli. Avere affianco uno di cui hai fiducia totale è bello, mi sento fortunato".



Giovanni Di Lorenzo ha commentato il 3-0 subito dal Napoli contro l'Atalanta e non solo: “Perdere fa male, ma nelle sconfitte si può crescere, fanno parte di un percorso: abbiamo già analizzato la partita e trarremo il massimo anche dalle sconfitte. Dispiace ma si va avanti, si pensa alla prossima partita”.Di Lorenzo: Inter? Voglaimo confrontarci con una grandissima squadra"Il capitano del Napoli, ai microfoni di Radio CRC, ha anche parlato dell'Inter: "Un test per capire il nostro livello, sono partite belle da giocare e vogliamo confrontarci con una grandissima squadra. [...] Vedrò l'Inter stasera perchè guardo tantissime partite, sarà un match bello con l'Arsenal perchè sono due squadre che stanno facendo bene. La guarderò da spettatore, con il mister poi entreremo nel dettaglio nei prossimi giorni. [...] Hanno aggiunto giocatori importanti come Zielinski, che conosciamo bene. Loro sfruttano al meglio le loro qualità, cambiano posizione anche con Bastoni che spinge e sale molto. Dovremo stare attenti, è un lavoro che fa tutta la squadra: la fase difensiva è di squadra, dovremo essere bravi quando hanno il possesso. E poi dovremo gestire palla al meglio".Il rapporto con GiuffrediIn conclusione, sull'agente Mario Giuffredi: "Con il passare degli anni il procuratore diventa una figura sempre più importante, ho la fortuna di avere Mario da anni, è una figura che va oltre l'aspetto lavorativo perchè è una persona con cui mi confido e mi dà consigli. Avere affianco uno di cui hai fiducia totale è bello, mi sento fortunato".