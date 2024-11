Voci dal Forum: Work in progress

Non è andata oggi contro l'Atalanta, ma non ne farei un dramma. La squadra, come ribadito più volte dallo stesso Conte, è un work in progress e bisogna attendere e, soprattutto, aver fiducia. Diciamo che in un'eventuale corsa allo scudetto, i bergamaschi si sono aggiudicati il primo tempo, ma rimane da giocare il secondo tempo, che stabilirà anche il risultato finale. Vedremo! Oggi, intanto, l'Atalanta ha meritato, ma le è andato tutto bene. Diciamo che il dio pelota era ben predisposto verso di lei. Capita, ma non sarà sempre così. Ora, intanto, il signor Gasperini, insieme al suo presidente, non potrà più nascondersi. La sua Atalanta è in piena corsa per il titolo ed ha una rosa, la smettesse di piagnucolare, pari se non addirittura superiore a quelle dell'Inter e del Napoli. Da oggi, volente o nolente, sarà costretto ad uscire allo scoperto, e non è la stessa cosa. Ci sono tante partite ancora da giocare, sig. Gasperini, e a gennaio quando ci sfideremo a Bergamo, vedremo come siamo messi in classifica e che condizione avremo. Ripeto, è solo il primo tempo e noi, non lo dimentichi, siamo work in progress e, nonostante tutto, ancora primi in classifica, frutto del preziosissimo fieno in cascina messo in precedenza.

La partita. Il Napoli si presenta con la stessa formazione di Milano, e non poteva essere diversamente. Gasperini, a sorpresa, manda in campo un formazione senza centravanti, senza Retegui, che è anche il capocannoniere. Lo scopo, a mio modo di vedere, è di non dare punti di riferimento alla difesa avversaria e di avere supremazia a centrocampo, confidando nel fatto che Mc Tominay giocherà quasi accanto a Lukaku. È stata la mossa vincente. Conte, spiace dirlo, ha abboccato. Serviva tenere Mc Tominay incollato a centrocampo, invece niente. I goals, ad ogni modo, sono venuti quasi per caso. L'Atalanta passa in vantaggio al 10°. Respinta di testa di Olivera purtroppo centrale. La riprende di testa De Katalaere che, senza volerlo, produce un assist per Lookman, che non ha difficoltà a battere l'incolpevole Meret da due passi. Passa appena un minuto e un gran tiro di Mc Tominay prende il palo. È il segno del destino! Da quel momento, il dio pelota guarda solo in direzione di Bergamo. Al 31° Lookman raddoppia, ma questa volta con la complicità di Meret che parte in ritardo e con la mano molle. Il Napoli accusa il colpo e non riesce a produrre niente di buono. I cambi effettuati nel secondo tempo, vengono fatti in ritardo. Nel finale l'Atalanta triplica con Retegui, il solito argentino che punisce il Napoli e gode, a tal punto, da togliersi la maglia e beccarsi un'ammonizione. Cari napoletani, ficcatevi bene in testa che noi con l'Argentina e gli argentini non abbiamo nulla a che vedere. Siamo due mondi diversi! L'unico argentino che ci interessa è Maradona, ed è tutta un'altra storia, che certamente non sto qui a ripetere.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Atalanta 0-3.

Giornata storta un po' per tutti. Si salvano in pochi. Lukaku così, ovvero spalle alla porta, non serve a niente. Kvara necessita di essere servito meglio. I contratti vanno decisi: dentro o fuori. Grave responasabilità di Meret, a proposito di contratti, sul secondo goal di Lookman. Ora, nonostante la sconfitta, che ha fatto felice gran parte dell'Italia, domenica prossima al Meazza contro l'Inter, ci presenteremo ancora da primi. Cerchiamo di rimanervici, poi vedremo. Non abbattersi e fuori gli occhi della tigre!