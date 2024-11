Politano: "Il campionato è lunghissimo"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta contro l'Atalanta: "Sapevamo che loro vengono uomo su uomo, abbiamo fatto un buon primo tempo ma loro sono una squadra forte e hanno sfruttato le occasioni avute".



Come si prepara la partita con l'Inter?

"Come ha detto il mister dobbiamo tenere i piedi per terra, il campionato è lunghissimo. L'Atalanta ha dimostrato anche oggi di essere una squadra fortissima, noi dobbiamo pensare a noi stessi per preparare al meglio la prossima gara. Ci presentiamo da primi in classifica perché ce lo siamo meritato, non sarà una sconfitta a buttarci giù. Sappiamo di dover far meglio, ma siamo contenti. Io cerco di dare sempre il massimo, finché ce la faccio rimango in campo poi quando sono stanco chiedo di uscire".



Cosa ti ha colpito di questa Atalanta?

"In questi anni è diventata una squadra eccezionale, fa un gioco particolare con giocatori molto fisici, è difficile giocare contro di loro. Se non sei in una giornata eccezionale rischi di essere sovrastato, è una squadra che arriverà sicuramente in alto".



