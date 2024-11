Lanciata la terza maglia del Napoli

Fonte: SSC Napoli



Concepita come una moderna corazza per chi la indossa, rendendo omaggio alla figura del Samurai





Questa tappa del nostro viaggio da Napoli verso il mondo trae ispirazione dallo storico gemellaggio, sancito nel 1960, tra Napoli e la città giapponese di Kagoshima, simbolo di affinità tra due realtà portuali che, seppur lontane, condividono caratteristiche uniche, dai rispettivi golfi fino ai vulcani che ne dominano il paesaggio: il Vesuvio per Napoli e il Sakurajima per Kagoshima. Un rapporto di amicizia che ha portato le due città a dedicarsi a vicenda il nome di due vie: “Napoli-dori – Viale Napoli” a Kagoshima e “Via Kagoshima” a Napoli e che rappresenta il punto di partenza per una celebrazione più ampia del legame culturale tra Napoli e il Giappone, reso ancora più speciale dalla presenza dei numerosi tifosi azzurri sul territorio, che con il loro entusiasmo rendono sempre più forte questo gemellaggio fra città.



La nuova maglia, frutto della collaborazione con EA7, è stata concepita come una moderna corazza per chi la indossa, rendendo omaggio alla figura del Samurai, con dettagli distintivi che includono il kabuto (elmo), il menpo (maschera) e le katana, simbolo di forza e protezione ma anche di unione ideale tra culture. La maschera del samurai si inserisce in un pattern di onde del mare, un motivo che richiama lo stile artistico giapponese e va a comporre un design arricchito da elementi del barocco partenopeo, come le finiture intorno al colletto, che aggiungono un tocco di eleganza e rendono omaggio alla tradizione artistica di Napoli. Sul lato destro della maglia sono trascritte le sette virtù del Bushido, i principi cardine della disciplina del samurai: Rettitudine, Rispetto, Coraggio, Onore, Empatia, Sincerità e Lealtà. Questi valori rappresentano anche lo spirito del Napoli, dei suoi calciatori e dei suoi tifosi, pronti a scendere in campo come moderni guerrieri, con dedizione e orgoglio.







Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Napoli, ha commentato così il lancio del nuovo Third Kit del Napoli: “Il third kit si pone perfettamente al centro del nostro progetto From Napoli to the World, partendo da Napoli infatti siamo arrivati fino alla città giapponese di Kagoshima per raccontare il legame fra due culture lontane ma accomunate dal profondo spirito guerriero. Con questa maglia celebriamo la forza, il rispetto e la lealtà, valori che portiamo con orgoglio in campo. Abbiamo scelto Kagoshima, in onore dello storico gemellaggio tra le nostre Città, come luogo di presentazione della nostra maglia e al contempo siamo andati a scoprire un angolo nascosto di Giappone a Napoli, il Tempio Zen Ten Shin di Fuorigrotta, dove abbiamo girato parte del video di lancio con gli allievi della Samurai Academy Naples.

Questa attività rappresenta solo l'inizio di un processo di sviluppo di progetti legati al territorio giapponese, inserito in un più ampio piano strategico di allargamento della nostra fan base globale.”



La terza maglia del Napoli è ora disponibile nello Store Online e potrà essere acquistata a partire da Domenica 3 Novembre presso gli store ufficiali SSC Napoli e a partire da Lunedì 4 Novembre presso i Rivenditori Ufficiali SSC Napoli.



