Napoli-Atalanta: i precedenti

Cronaca2 Novembre 2024Si Gonfia La ReteTra le mura amiche gli azzurri hanno prevalso in 35 occasioni su 54 Le due compagini si sono sfidate in serie A, a Fuorigrotta, ben 54 volte. Di seguito il bilancio nel dettaglio:



-35 vittorie per il Napoli;

-10 pareggi;

-9 vittorie per l'Atalanta;



L'ultimo successo del Napoli risale alla stagione 2022/23 quando alla guida degli azzurri c'era Luciano Spalletti, nel match dell'11 marzo 2023 vinto per 2-0.

L'ultima vittoria bergamasca risale allo stagione 2023/24, con uno 0-3 netto del 30 marzo 2024.

L'ultimo pareggio risale alla stagione 2019/20 nella gara del 30/10 terminata con un 2-2 ricco di polemiche sponda Napoli.



Nelle ultime quattro stagioni ci sono stati due successi a testa nelle gare di Serie A allo stadio “Maradona”, con gli azzurri che pronti a superare nuovamente la dea nel conto totale degli scontri.