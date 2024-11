Napoli-Atalanta: arbitra Doveri

La squadra azzurra è quella che ha vinto più gare sotto la direzione arbitrale del fischietto romano





Daniele Doveri della sezione di Roma 1 dirigerà Napoli-Atalanta; i suoi assistenti saranno Scatragli e Moro, Marinelli quarto uomo. Al Var ci sarà Fabbri, Avar affidato a Massa.



Direzione di gara numero 231 per Daniele Doveri in Serie A, la quarta in questo campionato.



Daniele Doveri ha già diretto una sfida tra Napoli e Atalanta in Serie A, a Bergamo, il 2 luglio 2020, con vittoria della Dea per 2-0.



Il Napoli è la squadra che Daniele Doveri ha diretto più volte in Serie A e quella che ha vinto più gare sotto la sua direzione arbitrale: 18 successi in 33 precedenti (con l'ultimo risalente al 7 aprile scorso, 4-2 a Monza), con 10 pareggi e cinque sconfitte a completare il quadro.



Sono 26, invece, i precedenti dell'Atalanta in Serie A sotto la direzione arbitrale di Daniele Doveri (11V, 8N, 7P), con il più recente risalente al 7 maggio 2023: sconfitta in casa per 2-0 contro la Juventus.



