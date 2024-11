Kvara ha ritrovato il passo scudetto

Cronaca 1 Novembre 2024 Fonte: Mediaset



Incide come quello che all'epoca ha pesantemente contribuito a riportare il tricolore sotto il Vesuvio





Cronaca1 Novembre 2024MediasetIncide come quello che all'epoca ha pesantemente contribuito a riportare il tricolore sotto il Vesuvio Il cantiere è aperto. Ma se dentro ci lavora questo Khvicha Kvaratskhelia lo stato di avanzamento del progetto è supersonico. Il georgiano ha cambiato partner: via Osimhen, c'è Lukaku, ma ha rimesso la marcia di due anni fa quando in tanti si interrogavano, ignari e in difficoltà sulla pronuncia, su come potesse l'uomo arrivato per 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi sostituire Lorenzo Insigne nel cuore e nelle ambizioni del Napoli. Questo Kvara incide come quello che all'epoca ha pesantemente contribuito a riportare lo scudetto sotto il Vesuvio. Oggi come allora, il 77 che ha fatto innamorare Napoli ha segnato 5 gol nelle prime 10 giornate di Serie A, nel 2022-23 lo aveva fatto addirittura in 8, offrendo tre assist in più nonostante le fatiche del doppio impegno Champions-campionato.



