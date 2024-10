Di Lorenzo: "Vittoria dedicata a Maradona"

"Nello spogliatoio abbiamo esultato, perché abbiamo vinto contro una grande squadra, in uno stadio che spinge sempre tanto"





Interviste29 Ottobre 2024Il Mattino"Nello spogliatoio abbiamo esultato, perché abbiamo vinto contro una grande squadra, in uno stadio che spinge sempre tanto" «Io e la squadra ci teniamo a dedicare la vittoria a Maradona e a dare un abbraccio alla famiglia, visto che domani sarà il suo compleanno». Così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che parla al termine del match in casa del Milan con un pensiero al campione argentino che domani avrebbe compiuto 64 anni.



«La partita di stasera ci lascia delle sensazioni positive. In spogliatoio abbiamo esultato, perché abbiamo vinto contro una grande squadra, in uno stadio che spinge sempre tanto» ha spiegato l'azzurro.



«È stata dura. Ci siamo difesi bene, siamo cresciuti nella maturità, nel gestire i momenti della partita. Leao lo conosciamo tutti, è un grandissimo calciatore. Anche Okafor è forte nell'uno contro uno. Noi abbiamo lavorato di squadra, aiutandoci. Bello vedere lo spirito di sacrificio di tutti. Siamo contenti della vittoria. Stasera i tifosi vanno a casa contenti. L'Atalanta? Affronteremo una grande squadra, ad un orario un po' particolare. Cercheremo di fare la nostra partita come sempre».