Voci dal Forum: Noi e non io

Cronaca 29 Ottobre 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Gli azzurri, salvo eventuali quanto improbabili cataclismi, lotteranno per lo scudetto fino alla fine





Prima d''iniziare il commento della partita, desidero specificare due cose, una a De Laurentiis e l'altra Bacconi: 1) caro De Laurentiis, sbrigati a chiudere questo contratto con Kvara e ricordati che è un problema che hai creato tu. Ilragazzo è un top player e va accontentato, fattene una ragione!; 2) Bacconi, il Napoli non ha bisogno di nessun portiere, perché in porta ha il miglior portiere italiano. Studia e cerca di trovarti una squadra che ti faccia lavorare, invece di andare a fare la macchietta in salottini napoletani, come fire, d'avanspettacolo.

Allora, se le partite fin qui giocate, fatta eccezione per la Juve, potevano dirsi non impegnative, quella odierna contro il Milan era certamente di un'altra categoria. Proprio quella odierna ha certificato la grandezza del Napoli contiano e ha sentenziato che gli azzurri, salvo eventuali quanto improbabili cataclismi, lotterà per lo scudetto fino alla fine. Oggi si è vista una squadra con un sistema difensizo veramente eccezionale, per molti da studiare. Esterni che coprono con padronanza tutta la fascia, centrocampo che lotta e verticalizza al meglio e attacco(Lukaku) che molto verosimilmente ha completato il rodaggio. Infine, un portiere che è nel pieno della sua maturità. Inoltre, una squadra disposta al sacrificio, dove, per dirla alla Conte, si sublima il noi e non certamente l'io. Signore e signori, una grande squadra!

A questa squadra è bastato un tempo per chiudere la pratica Milan. Infatti, prima Lukaku all'8°, poi Kvara al 42° l'hanno chiusa.

Al Meazza di Milano: Milan-Napoli 0-2.

In una partita del genere non si va alla ricerca del migliore, e io certamente non lo farò e dico: eccellente prestazione di tutta la squadra, in ogni suo componente.

Testa adesso all'Atalanta.