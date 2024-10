Meret: "Parata più difficile? L'ultima su Leao"

Interviste 29 Ottobre 2024 Fonte: Alfredo Pedullà



"Sicuramente sento che la squadra sta lavorando benissimo dal punto di vista difensivo. C'è grande applicazione"





Interviste29 Ottobre 2024Alfredo Pedullà"Sicuramente sento che la squadra sta lavorando benissimo dal punto di vista difensivo. C'è grande applicazione" Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a San Siro.



Queste le sue parole: “Sicuramente sento che la squadra sta lavorando benissimo dal punto di vista difensivo. C'è grande applicazione. Oggi la partita è stata difficile ma siamo stati bravi a chiudere gli spazi al Milan e a concedere poche occasioni”.



Qual è stata la parata più difficile? “Forse l'ultima su Leao. Il tiro molto forte che ho messo sopra la traversa. Sono contento per la mia prestazione ma anche di quella della squadra”.



Ci credete nello Scudetto? “Sappiamo che stiamo facendo bene ma è presto per parlare di Scudetto. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e lavorare di partita in partita”.



Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a San Siro.Queste le sue parole: “Sicuramente sento che la squadra sta lavorando benissimo dal punto di vista difensivo. C'è grande applicazione. Oggi la partita è stata difficile ma siamo stati bravi a chiudere gli spazi al Milan e a concedere poche occasioni”.Qual è stata la parata più difficile? “Forse l'ultima su Leao. Il tiro molto forte che ho messo sopra la traversa. Sono contento per la mia prestazione ma anche di quella della squadra”.Ci credete nello Scudetto? “Sappiamo che stiamo facendo bene ma è presto per parlare di Scudetto. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e lavorare di partita in partita”.